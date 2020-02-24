Закарпатская ОГА экстренно созывает эпидкомиссию из-за коронавируса

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников
Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net
Как отмечается, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА состоится 25 февраля в 10:00.
Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников.
Во время заседания комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.
Кроме того, среди инфицированных в Италии украинцев нет. Ранее сообщалось о более 200 случаев инфицирования коронавирусом в Италии.
Добавим, что в результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек.