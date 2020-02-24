Украинское консульство в Милане прекращает прием граждан из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Меры вводятся со вторника, 25 февраля

В связи с распространением коронавируса в Италии генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение консульства в Facebook.

Сообщается, что указанные меры вводятся со вторника, 25 февраля и будут действовать до получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А. Фонтаны и министра здравоохранения Италии Г. Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим, в украинском консульстве рекомендуют гражданам, в случае потери документов или других чрезвычайных ситуациях, обращаться на горячую линию консульства: +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua.

Напомним, среди инфицированных в Италии украинцев нет. Ранее сообщалось о более 200 случаев инфицирования коронавирусом в Италии.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.