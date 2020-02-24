ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев нет среди зараженных коронавирусом в Италии

Новости » Общество     24.02.2020 - 17:15
Украинцев нет среди зараженных коронавирусом в Италии
Иллюстративное фото (Reuters)

По состоянию на утро 24 февраля, информации об инфицировании коронавирусом граждан Украины не поступало

Ни один гражданин Украины в Италии не заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврига, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, посольство Украины в Италии и главное консульство Украины в Неаполе круглосуточно отслеживают информацию в регионе.

"Касательно наших граждан в Милане. По информации генерального консульства Украины в Милане, в северной Италии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня информации о заражении коронавирусом граждан Украины не поступало", - заявила Коврига.

Кроме того, по ее словам, сейчас запущены и работают три горячие линии, по которым украинцы в Италии могут обратиться за помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии сообщили о более 200 случаев заболевания коронавирусом в стране. Известно о 6 смертельных случаях.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.

Минздрав ввел проведение температурного скрининга для пассажиров из Италии ЕС не будет закрывать границу в связи со вспышкой коронавируса в Италии
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь