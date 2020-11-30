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На Закарпатье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Лалово, Понедельник 30 ноября 2020 15:24
На Закарпатье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 30 ноября, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четверо людей погибли, еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла вблизи села Лалово Мукачевского района. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Ребенка, который выжил в аварии, в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Обновлено (15:52) : Позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

Спасатели деблокировали из автомобиля четырех погибших с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, пострадали четыре человека, среди них дети.

Кроме того, в Одесской области возле рынка "7-й километр" произошло ДТП. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали.

Добавим, что в Киевской области полицейский совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. Полиция начала служебное расследование.

Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии.

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