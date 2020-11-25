Под Одессой автомобиль сбил пешехода и перевернулся, есть погибший и пострадавшие

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В Одесской области возле рынка "7-й километр" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, водитель ВМW не справился с управлением и сбил 27-летнего пешехода, после чего съехал в кювет и перевернулся. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня утром в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автокрана и маршрутного автобуса, в результате чего пострадали трое людей.

Кроме того, 24 ноября, в Харькове произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Также вчера в Черкасской области произошла смертельная ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. В результате аварии погибли два человека, среди жертв - ребенок.