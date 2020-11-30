На Закарпатті в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У понеділок, 30 листопада, в Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту четверо людей загинули, ще одна дитина отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Аварія сталася поблизу села Лалово Мукачівського району. На дорозі зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Дитину, яка вижила в аварії, в стані середньої важкості доставили в лікарню.

Оновлено (15:52): Пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Рятувальники деблокували з автомобіля чотирьох загиблих за допомогою спецінструменту. Водій вантажівки в ДТП не постраждав.

Нагадаємо, у Житомирській області сталося ДТП з участю легкового автомобіля та мікроавтобуса, постраждали чотири людини, серед них діти.

Крім того, в Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталася ДТП. В результаті події загинула одна людина і ще двоє постраждали.

Додамо, що в Київській області поліцейський скоїв наїзд на пішохода, який помер від отриманих травм. Поліція почала службове розслідування.

Раніше повідомлялося, що майор Збройних сил України у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на курсанток української військово-медичної академії.