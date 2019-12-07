На Закарпатье произошел пожар в магазине стройматериалов

В Закарпатской области произошел масштабный пожар в магазине строительных материалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, инцидент произошел в пгт Буштино Тячевского района.

Информация о пожаре в магазине строительных материалов поступила сотрудникам ГСЧС в субботу, 7 декабря, в 12:36.

Как выяснилось на месте, площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров.

"Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства от 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и местной пожарной команды с. Чумалево", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 13:43 пожар на площади около 2 тыс. кв. метров был локализован. Его ликвидация продолжается. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в Одессе произошел пожар в здании колледжа. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Возгорание могло произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога. Число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек, а число погибших - до пяти.

Кроме того, в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.