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В центре Киева вспыхнула элитная новостройка

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 18:52
В центре Киева вспыхнула элитная новостройка
Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

На месте происшествия уже работают спасатели ГСЧС

В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, на месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Информация о пострадавших уточняется.

Серйозне задимлення та пожежу зараз можуть споглядати мешканці «Новопечерських липок». Інформація про потерпілих встановлюється. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Напомним, 2 декабря в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что в районе метро "Гидропарке" произошел пожар в кафе. причиной возговорания считают взорвавшийся газовый баллон. В результате ппроисшествия два домика сгорели полностью, частично было повреждено три домика.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. Детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

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