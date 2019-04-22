На Закарпатье в ОИК начали поступать первые протоколы участковых комиссий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 20:00 свой голос отдали 40,59% жителей области

В окружные избирательные комиссии на Закарпатье уже начали поступать первые протоколы от УИК результатам выборов президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу гражданской сети ОПОРА.

Так, по информации ЦИК, по состоянию на 20:00 свой голос отдали 40,59% жителей области.

"По округу №68 (центр - Ужгород) первой прибыла УИК 210612 (село Палло) около 21:10, отметим, что во время голосования в первом туре этот участок так же приехала первой на ОИК. В 70 округе (центр - Свалява) - №210278 (пгт. Кольчино). В 71 округе (центр - Хуст) первыми прибыли члены УИК 210 794 из города Хуст. На 72 округе (центр - Тячив) первые результаты привезли члены УИК 210 427 (г. Рахов). В округе 73 (центр - Виноградов) скорей всего в ОИК прибыли из УИК 210 033 (с. Четфалва, Береговский район)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00, в ОИК №69 (центр - Мукачево) еще не принимают протоколы участковых избирательных комиссий.

На 20:00 на Закарпатье, как сообщили наблюдатели ОПОРЫ в ОИК, проголосовали 505 827 избирателей.

Напомним, по состоянию на 22:10 Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 71,28% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 26,38% украинских граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Данные экзит-пола ТСН отдают победу Зеленскому, который получает 72,7% голосов избирателей, Порошенко - 27,3%.