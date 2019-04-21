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ЦИК обнародовал данные подсчета 2% протоколов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:10
ЦИК обнародовал данные подсчета 2% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 2% протоколов по состоянию на 22:10

Результаты второго тура выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК через информационно-аналитическую систему "Выборы".

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 71,28% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 26,38% украинских граждан.

ЦИК обнародовал данные подсчета 2% протоколов

Ранее РБК-Украина писало, что согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Данные экзит-пола ТСН также отдают победу Зеленскому, который получает 72,7% голосов избирателей, Порошенко - 27,3%.

Исследование провели компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опросили около 17 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Напомним, в первом туре выборов в Украине 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%).

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