На Закарпатті до ОВК почали надходити перші протоколи дільничних комісій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 20:00 свій голос віддали 40,59% мешканців області

До окружних виборчих комісій на Закарпатті вже почали надходити перші протоколи від ДВК з результатами виборів президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу громадянської мережі ОПОРА.

Так, за інформацією ЦВК, станом на 20:00 свій голос віддали 40,59% мешканців області.

"По округу №68 (центр - Ужгород) першою прибула ДВК 210612 (село Палло) близько 21:10, відзначимо, що під час голосування у першому турі ця дільниця так само приїхала першою на ОВК. У 70 окрузі (центр - Свалява) - №210278 (смт. Кольчино). У 71 окрузі (центр - Хуст) першими прибули члени ДВК 210 794 із міста Хуст. На 72 окрузі (центр - Тячів) перші результати привезли члени ДВК 210 427 (м. Рахів). В окрузі 73 (центр - Виноградів) найскоріше до ОВК прибули із ДВК 210 033 (с. Четфалва, Берегівський район)", - йдеться у пвідомленні.

Станом на 22:00, у ОВК №69 (центр - Мукачево) ще не приймають протоколи дільничних виборчих комісій.

На 20:00 на Закарпатті, як повідомили спостерігачів ОПОРИ в ОВК, проголосували 505 827 виборців.

Нагадаємо, станом на 22:10 Центральна виборча комісія обробила 2% протоколів. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 71,28% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього віддали голоси 26,38% українських громадян.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський з 73% голосів, 25,5% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Дані екзит-полу ТСН віддають перемогу Зеленському, який отримує 72,7% голосів виборців, Порошенко - 27,3%.