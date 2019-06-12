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На Закарпатье лесовоз упал в реку, есть погибшие

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 02:16
На Закарпатье лесовоз упал в реку, есть погибшие
Иллюстративное фото (zk.npu.gov.ua)

Найдены тела четырех заблих, еще одного ищут

На Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Закарпатья".

В результате аварии все пять человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. Тела четырех погибших нашли, продолжаются поиски пятого погибшего.

Относительно причин аварии, сообщается, что прошла стала сильная гроза, из-за чего водитель не справился с управлением и лесовоз рухнул с горы в реку.

Напомним, в столице Венгрии - Будапеште - 30 мая на Дунае произошла авария катера "Русалка", который столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд. На борту находились туристы из Южной Кореи и двое членов экипажа. Тела всех жертв, кроме четырех, уже найдены. Капитаном круизного лайнера оказался 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

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