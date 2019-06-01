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Авария туристического катера в Будапеште: суд арестовал украинца

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 19:02
Авария туристического катера в Будапеште: суд арестовал украинца
Фото: арестованный украинец (Bors Online)

Авария туристического катера произошла 29 мая

Центральный окружной суд Будапешта арестовал гражданина Украины, капитана прогулочного теплохода Viking Sygin, который 29 мая столкнулся с туристическим катером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bors Online.

Как сообщается, будапештский суд арестовал на месяц украинца Юрия С., капитана прогулочного теплохода, который столкнулся с туристическим катером Mermaid в среду на реке Дунай. В результате столкновения катер Mermaid затонул.

Отмечается, что суд не стал выдвигать обвинений капитану и дал ему возможность выйти под залог в размере свыше 45 тысяч евро. Прокуратура обжаловала данное решение.

По словам адвоката, осужденный капитан после судебного заседания выразил соболезнования родственникам погибших в результате аварии. Однако украинец настаивает, что действовал по всем правилам и не считает, что к затоплению судна могла привести его ошибка.

Напомним, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинством пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. В результате аварии погибли по меньшей мере 7 человек, еще 20 человек считались пропавшими без вести.

Как писало РБК-Украина, полиция Венгрии задержала украинского капитана теплохода Viking Sygin, в столкновении с которым в Будапеште на Дунае затонул катер Mermaid.

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