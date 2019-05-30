ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Будапеште перевернулся катер с туристами, есть жертвы

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 02:57
В Будапеште перевернулся катер с туристами, есть жертвы
Фото: здание парламента в Будапеште (из открытых источников)

Пассажиры судна были туристами из Южной Кореи

В Будапеште (Венгрия) на реке Дунай в среду, 29 мая, опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту, на данный момент известно о 7 погибших и 20 пропавших без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации агентства, большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

Также сообщается, что количество жертв может возрасти.

В службе спасения рассказали об обнаружении семи тел. В свою очередь, представитель Национальной службы скорой помощи Поль Гьорфи сообщил, что семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

Перевернувшееся судно было пришвартовано у здания венгерского парламента и, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

Кроме того, после ливня на Дунае возникло сильное течение.

На месте крушения катера работают спасатели.

 

Фото: на месте крушения катера в Будапеште

Напомним, в субботу, 25 мая, у берегов французского города Канны произошло столкновение двух яхт, что привело к гибели одного человека, еще один получил ранения. 

В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, десятки пострадавших В Будапеште столкнулись два автобуса, 9 человек пострадали
Новости Украины Будапешт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь