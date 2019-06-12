На Закарпатті лісовоз упав у річку, є загиблі

Ілюстративне фото (zk.npu.gov.ua)

Знайдено тіла чотирьох заблих, ще одного шукають

На Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Новини Закарпаття".

У результаті аварії всі 5 людей загинули. Усі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - два співробітники лісгоспу. Тіла чотирьох загиблих знайшли, тривають пошуки п'ятого загиблого.

Щодо причин аварії, повідомляється, що пройшла стала сильна гроза, через що водій не впорався з керуванням і лісовоз скотився з гори в річку.

Нагадаємо, в столиці Угорщини - Будапешті - 30 травня на Дунаї сталася аварія катера "Русалка", який зіткнувся із круїзним лайнером і потонув за 29 секунд. На борту перебували туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Тіла всіх жертв, крім чотирьох, уже знайдені. Капітаном круїзного лайнера виявився 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.