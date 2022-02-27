"Заканчивается топливо - используйте весла": Грузия отказала в помощи кораблю РФ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Во время разговора, когда капитан грузинского балкера узнал о том, что с ним связались русские, он им ответил: "русский корабль, иди *****".

Экипаж российского корабля, со своей стороны, предложил обойтись без политики, поскольку у них заканчивается топливо. В ответ агрессору предложили использовать весла.