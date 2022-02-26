Послужат Украине. Военные захватили несколько российских танков в Черниговской области
Фото: военные захватили несколько российских танков в Черниговской области facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Черниговской области украинские защитники захватили несколько танков российских оккупантов. Боевые машины послужат на благо Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Другие же танки были уничтожены.
"Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо с заправщиков и разрушают железнодорожные мосты", - пишет пресс-служба.
Фото: военные захватили несколько российских танков в Черниговской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные сбили еще один российский истребитель над Черным морем.