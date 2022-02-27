"Закінчується паливо - використовуйте весла": Грузія відмовила у допомозі кораблю РФ

Грузинський балкер відмовився заправляти російське судно паливом. Запропонував екіпажу гребти веслами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
Під час розмови, коли капітан грузинського балкера дізнався про те, що з ним зв’язалися росіяни, він їм відповів: "російський корабель, йди *****".
Екіпаж російського корабля, зі свого боку, запропонував обійтись без політики, оскільки в них закінчується паливо. У відповідь агресору запропонували використовувати весла.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Чернігівській області українські захисники захопили декілька танків російських військових.
Тим часом Європейських союз заборонив російським літакам входити у свій повітряний простір.