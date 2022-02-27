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"Закінчується паливо - використовуйте весла": Грузія відмовила у допомозі кораблю РФ

Автор: Сергій Пишкін

Грузинський балкер відмовився заправляти російське судно паливом. Запропонував екіпажу гребти веслами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Під час розмови, коли капітан грузинського балкера дізнався про те, що з ним зв’язалися росіяни, він їм відповів: "російський корабель, йди *****".

Екіпаж російського корабля, зі свого боку, запропонував обійтись без політики, оскільки в них закінчується паливо. У відповідь агресору запропонували використовувати весла.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Чернігівській області українські захисники захопили декілька танків російських військових.

Тим часом Європейських союз заборонив російським літакам входити у свій повітряний простір.

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