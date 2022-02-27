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ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов

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Брюссель, Воскресенье 27 февраля 2022 18:59
ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов Фото: Урсула фон дер Ляйен (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Европейская комиссия решила запретить российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Такое решение объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер еврочиновника.

Фон дер Ляйен обнародовала новый список ограничений для России из-за агрессии против Украины. Они касаются авиаперевозок, государственных СМИ и Беларуси.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь через территорию ЕС. В частности, и частные джеты олигархов", – отметила президент.

Кроме того, под запрет деятельности попала пропагандистская машина РФ. Государственные медиа Russia Today и Sputnik не смогут распространять ложь о Путинской войне. Инструменты для запрещения "токсичной и вредной дезинформации" в процессе разработки.

Третьим шагом Евросоюза стали новые санкции против союзника Путина – Александра Лукашенко. Белорусская экономика получит удар по важнейшим секторам.

К слову, список закрывших небо для России стран постоянно обновляется.

Напомним, что за двое суток мобилизовались почти 100 тысяч украинцев – половина присоединилась к терробороне.

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