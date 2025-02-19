Захворюванність на грип зростає. Рівне та Хмельниччина переходять на онлайн-навчання

Згідно з рішенням, дистанційне навчання у Хмельницькій області триватиме до 28 лютого 2025 року, а організація освітнього процесу буде здійснюватися з використанням технологій онлайн-навчання.

Такі заходи були запроваджені після позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 19 лютого. На засіданні також було акцентовано на необхідності оперативно реагувати на епідеміологічну ситуацію в регіонах і мінімізувати ризики для здоров'я учнів та педагогічних працівників.

"Турбуємося про здоров'я наших дітей та освітян, тому йдемо на цей крок, щоб мінімізувати ризики захворювання. Наше завдання – не допустити подальшого поширення хвороби. Стежимо за динамікою епідемічної ситуації та готові оперативно реагувати на будь-які зміни", - зазначив Тюрін.

Тим часом на території Рівненської міської територіальної громади також зафіксовано епідемічний рівень захворюваності на грип і ГРВІ. У зв'язку з цим, управління освіти рекомендувало всім навчальним закладам Рівного перейти на дистанційне навчання до того часу, поки рівень захворюваності не знизиться до нормальних показників.

Грип в Україні

З кінця січня в Україні спостерігається різке збільшення випадків грипу та ГРВІ.

У кількох областях вже перевели школи на дистанційне навчання, а з 18 лютого до цього приєдналися й інші навчальні заклади в різних регіонах.