Ще низка шкіл в Україні переходить на дистанційне навчання: де саме

У ще кількох регіонах України тимчасово запровадили дистанційне навчання. Оскільки продовжує зростати кількості хворих на грип та ГРВІ серед учнів та вчителів.

Івано-Франківська область

З 18 лютого у Печеніжинській громаді дистанційне навчання запровадили у Печеніжинському ліцеї, Марківській та Кіданецькій гімназіях. Також призупинили роботу дитсадка "Гуцулочка" та дошкільних підрозділів Марківської і Молодятинської гімназій.

Батьків закликають уважно стежити за здоров’ям дітей та звертатися до лікаря при появі симптомів хвороби.

Закарпатська область

У Хусті з 18 лютого всі школи перевели на дистанційне навчання через значний рівень захворюваності серед учнів та педагогів. Водночас дошкільні заклади продовжують працювати у звичайному режимі.

Крім того, 17 шкіл у Батівській та Кам'янській громадах Берегівського району з 17 лютого знаходяться на карантині, а навчання відбувається в онлайн-режимі.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині дистанційне навчання запровадили у школах Дніпровського, Криворізького та Павлоградського районів. Протягом тижня в області зафіксували 15,4 тисячі випадків ГРВІ, що на 10,7% більше, ніж попереднього тижня.

У місті Жовті Води всі школи перевели на дистанційне навчання з 18 до 24 лютого. Влада міста повідомила, що рівень захворюваності зріс майже на 40%, а перевищення обласного епідпорогу становить близько 20%.

Тернопільська область

У Тернопільській області з 17 лютого на дистанційну форму навчання перевели шість шкіл та майже 50 класів у різних громадах. Водночас у Тернополі наразі закрили лише три класи у двох школах.

Дистанційно навчаються учні Заліщицької, Бережанської, Почаївської, Золотниківської, Великоберезовицької та Лановецької територіальних громад.

Начальниця управління освіти Ольга Похиляк зазначила, що рішення про закриття окремих класів приймають адміністрації шкіл залежно від рівня захворюваності серед учнів.

Одеська область

В Одесі через грип та ГРВІ на карантин закрили 144 класи та одну школу. Водночас загальний карантин у місті поки не запроваджують, оскільки епідемічний поріг не перевищено.

Освітні заклади продовжують моніторити ситуацію. У разі подальшого зростання захворюваності на грип та ГРВІ можливі нові обмеження або продовження дистанційного навчання у регіонах.

Хмельницька область

У Хмельницькій області у 29 громадах 122 школи перевели на онлайн-навчання через підвищену захворюваність на ГРВІ та грип.

Під час брифінгу директор департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Олександр Пунда повідомив, що найбільше шкіл перейшло на дистанційне навчання у Кам'янець-Подільській територіальній громаді.

Волинська область

На Волині станом на 17 лютого епідемічний поріг перевищено на 41%. У регіоні понад 20 закладів освіти переведені на дистанційне навчання. Також онлайн-формат запроваджено для пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі, повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб.