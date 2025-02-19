Грип до квітня? По Україні вводять "локальні карантини", обмеження вже в 16 областях

В 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ впроваджують протиепідемічні заходи. В окремих регіонах можуть застосовувати "локальний карантин".

"Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи - щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, за тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 206 653 людей, із них 60% - діти. До лікарень доставлено 2 130 дорослих і 3 276 дітей з ускладненнями.

Крім того, у 21 регіоні України зафіксована циркуляція вірусів грипу, що зумовлює зростання захворюваності. Фахівці прогнозують, що до квітня вірус грипу домінуватиме над коронавірусом.

Лікарі нагадують, що ефективним способом профілактики грипу та ГРВІ залишається щорічна вакцинація. Щеплення проти грипу можна робити протягом усього епідсезону, вакцини доступні в аптеках. Станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей.

Грип в Україні

З кінця січня в Україні зафіксували значне зростання кількості випадків грипу та ГРВІ. У деяких регіонах, за даними МОЗу, можуть ввести додаткові обмеження, зокрема локальний карантин.