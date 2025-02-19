Заболеваемость гриппом растет. Ровно и Хмельницкая область переходят на онлайн-обучение

Согласно решению, дистанционное обучение в Хмельницкой области продлится до 28 февраля 2025 года, а организация образовательного процесса будет осуществляться с использованием технологий онлайн-обучения.

Такие меры были введены после внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 19 февраля. На заседании также была акцентирована необходимость оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию в регионах и минимизировать риски для здоровья учащихся и педагогических работников.

"Заботимся о здоровье наших детей и педагогов, поэтому идем на этот шаг, чтобы минимизировать риски заболевания. Наша задача - не допустить дальнейшего распространения болезни. Следим за динамикой эпидемической ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения", - отметил Тюрин.

Тем временем на территории Ровенской городской территориальной общины также зафиксирован эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим, управление образования рекомендовало всем учебным заведениям Ровно перейти на дистанционное обучение до тех пор, пока уровень заболеваемости не снизится до нормальных показателей.

Грипп в Украине

С конца января в Украине наблюдается резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ.

В нескольких областях уже перевели школы на дистанционное обучение, а с 18 февраля к этому присоединились и другие учебные заведения в разных регионах.