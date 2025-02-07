В Україні можливий карантин, але локальний: чи є для цього передумови

В Україні за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ зросла майже на 25% - виявлено понад 150 тисяч випадків інфікування. У 5 областях зафіксовано перевищення епідемічного порогу, а низка шкіл вже оголосили про карантин.

РБК-Україна розпитало МОЗ про те, яка зараз епідеміологічна ситуація в країні і чи можуть запровадити карантин.

Яка зараз епідемічна ситуація в Україні

З 27 січня по 2 лютого в Україні перехворіло 150 864 людей, із них 91 152 - дітей. 4 416 осіб потрапили до лікарень з ускладненнями. Грип циркулює у 21 регіоні, а хворих на Covid-19 найбільше в Івано-Франківській та Одеській областях.

У Міністерстві пояснюють, що для епідсезону поточна ситуація нормальна - прогнозована і некритична. У січні-лютому захворюваність завжди зростає, це здебільшого зумовлено початком циркуляції вірусів грипу. У порівнянні з минулим роком захворюваність нижча.

"Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ. Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 21 регіоні країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. За симптомами грип починається раптово з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, біль у горлі - додаються згодом. Тоді як Covid-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів," - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він також наголосив, що за перших ознак захворювання важливо якомога швидше звернутися до лікаря, щоб почати ефективне лікування та уникнути ускладнень хвороби.

Зазначимо, що протягом цього епідеміологічного періоду (з 30 вересня по 2 лютого) на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіли 2 091 692 людей. Це на 22,5% менше ніж за аналогічний період попереднього епідеміологічного сезону.

Дані про рівень захворювання на ГРВІ за минулий тиждень (інфографіка: Центр громадського здоров'я)

Чи загрожують українцям карантини

Зараз кількість хворих на ГРВІ по Україні на 13,3% нижча за епідеміологічний поріг. Втім, для кожної області рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний. Він вираховується залежно від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій.

"В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи", - пояснюють у МОЗ.

Додамо, що зараз перевищення епідемічного порогу середнього рівня зареєстровано в Чернівецькій області. В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях - низький рівень. В інших регіонах - передепідемічний рівень.

"Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи. Наприклад, локальний карантин в окремих класах чи школах, протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей. На рівні кожної області розглядає такі ситуації та ухвалює фінальні рішення комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій)", - зазначають у Міністерстві.

Як вберегтись від ГРВІ

Захиститись від грипу та Covid-19 допомагають вакцини, вони не гарантують, що людина не захворіє, але знижують ризики важкого перебігу хвороби та ускладнень.

Для захисту від будь-яких вірусних інфекцій медики радять:

регулярно мити руки;

використовувати захисну маску;

уникати скупчень людей;

дотримуватись фізичної дистанції;

вакцинуватись проти Covid-19 та грипу.

За перших проявів вірусної інфекції слід звертатись до сімейного лікаря та ізолюватись від контактів з іншими людьми.

Як відрізнити грип від Covid-19 (інфографіка: Центр громадського здоров'я)