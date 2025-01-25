Як лікувати ГРВІ "не за всі гроші": поради від МОЗ

Ілюстративне фото: як лікувати ГРВІ "не за всі гроші" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для одних лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та застуди може обійтися в значну суму, тоді як інші витрачають на це зовсім небагато. Проблема полягає не стільки в ускладненнях, скільки у поширених міфах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Досі немає науково доведених препаратів, які можуть ефективно лікувати респіраторні віруси. Як правильно боротися з ГРВІ? контролюйте температуру тіла. Якщо вона перевищує 38,5 градусів і викликає дискомфорт, використовуйте ібупрофен або парацетамол для зниження;

споживайте достатньо рідини. Пийте воду, узвари, чаї (зокрема трав’яні) без цукру. Напої мають бути теплими, але не гарячими, щоб не подразнювати горло. Наприклад, чебрець не вилікує, але додасть різноманіття звичайному чаю;

провітрюйте приміщення. Свіже повітря допомагає одужанню. Оптимальна температура в кімнаті – 19–21 ℃, вологість можна підтримувати за допомогою вологого прибирання чи мокрих рушників на батареї;

при закладеності носа. Якщо утруднене дихання заважає сну, використовуйте судинозвужувальні краплі, але не зловживайте ними. Коли звертатися до лікаря? якщо з’явилися труднощі з диханням.

температура тримається і не знижується.

є висипання на шкірі чи слизових оболонках.

відчуваєте біль у вусі, запаморочення чи блювання.

симптоми тривають більше ніж 4–5 днів і стають серйознішими.