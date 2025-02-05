Понад 150 тисяч випадків за тиждень. Захворюваність на ГРВІ в Україні зросла на 25%
В Україні продовжує зростати кількість хворих на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та з COVID-19 - на 24% за тиждень. Проте загалом рівень захворюваності нижче епідемічного порога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я.
За тиждень з 27 січня до 2 лютого 2025 року на ГРВІ захворіло 150 864 особи, з них 91 152 - діти. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 24,6%, а серед дітей - на 34,6%.
Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, становить 418,7 на 100 000 населення. Це на 13,3% нижче епідемічного порога, проте на 24,6% більше, ніж минулого тижня.
За звітний період підтверджено 507 випадків COVID-19, серед яких зареєстровано чотири летальні випадки. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останнього року.
За результатами лабораторних досліджень, серед вірусів грипу циркулюють A(H1)pdm09, A(H3), B та A не субтипований. За тиждень вакцинувалися 1313 осіб, з них 657 - із груп медичного та епідемічного ризику.
Загалом, з початку епідемічного сезону 30 вересня 2024 року на грип та ГРВІ перехворіли 2 091 692 українці, що на 22,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
РБК-Україна раніше писало, що у деяких регіонах захворюваність на грип та ГРВІ вище епідемічного порога. Через це школи у деяких містах закривають на карантин й госпіталізують все більше хворих.
Також ми розповідали, що за минулий тиждень у столиці зареєстрували 11 565 випадків грипу та ГРВІ, що на 22,7% більше, ніж тижнем раніше. Захворюваність серед дітей зросла на 34,5%, а серед школярів - на 46,3%. У зв’язку зі збільшенням кількості хворих медичні заклади розширюють кількість місць для пацієнтів.
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