Понад 150 тисяч випадків за тиждень. Захворюваність на ГРВІ в Україні зросла на 25%

В Україні продовжує зростати кількість хворих на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та з COVID-19 - на 24% за тиждень. Проте загалом рівень захворюваності нижче епідемічного порога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я .

За тиждень з 27 січня до 2 лютого 2025 року на ГРВІ захворіло 150 864 особи, з них 91 152 - діти. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 24,6%, а серед дітей - на 34,6%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з COVID-19, становить 418,7 на 100 000 населення. Це на 13,3% нижче епідемічного порога, проте на 24,6% більше, ніж минулого тижня.

За звітний період підтверджено 507 випадків COVID-19, серед яких зареєстровано чотири летальні випадки. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останнього року.

За результатами лабораторних досліджень, серед вірусів грипу циркулюють A(H1)pdm09, A(H3), B та A не субтипований. За тиждень вакцинувалися 1313 осіб, з них 657 - із груп медичного та епідемічного ризику.

Загалом, з початку епідемічного сезону 30 вересня 2024 року на грип та ГРВІ перехворіли 2 091 692 українці, що на 22,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.