В Украине возможен карантин, но локальный: есть ли для этого предпосылки
В Украине за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 25% - выявлено более 150 тысяч случаев инфицирования. В 5 областях зафиксировано превышение эпидемического порога, а ряд школ уже объявили о карантине.
РБК-Украина расспросило Минздрав о том, какая сейчас эпидемиологическая ситуация в стране и могут ли ввести карантин.
- Какая сейчас эпидемическая ситуация в Украине
- Грозят ли украинцам новые карантины
- Как уберечься от ОРВИ
Какая сейчас эпидемическая ситуация в Украине
С 27 января по 2 февраля в Украине переболело 150 864 человек, из них 91 152 - детей. 4 416 человек попали в больницы с осложнениями. Грипп циркулирует в 21 регионе, а больных Covid-19 больше всего в Ивано-Франковской и Одесской областях.
В Министерстве объясняют, что для эпидсезона текущая ситуация нормальная - прогнозируемая и некритичная. В январе-феврале заболеваемость всегда растет, это в основном обусловлено началом циркуляции вирусов гриппа. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже.
"Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Сейчас из-за циркуляции вирусов гриппа в 21 регионе страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. По симптомам грипп начинается внезапно с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, боль в горле - добавляются со временем. Тогда как Covid-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - пояснил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он также отметил, что при первых признаках заболевания важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы начать эффективное лечение и избежать осложнений болезни.
Отметим, что в течение этого эпидемиологического периода (с 30 сентября по 2 февраля) ОРВИ, гриппом и Covid-19 переболели 2 091 692 человека. Это на 22,5% меньше чем за аналогичный период предыдущего эпидемиологического сезона.
Данные об уровне заболевания ОРВИ за прошедшую неделю (инфографика: Центр общественного здоровья)
Грозят ли украинцам карантины
Сейчас количество больных ОРВИ по Украине на 13,3% ниже эпидемиологического порога. Однако для каждой области уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный. Он высчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций.
"В областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога, могут применяться локальные карантины, то есть усиленные противоэпидемические меры", - объясняют в Минздраве.
Добавим, что сейчас превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях - низкий уровень. В других регионах - предэпидемический уровень.
"Если в области превышается эпидемический порог, по решению местных властей могут быть применены усиленные противоэпидемические меры. Например, локальный карантин в отдельных классах или школах, противоэпидемические мероприятия в местах массового скопления людей. На уровне каждой области рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)", - отмечают в Министерстве.
Как уберечься от ОРВИ
Защититься от гриппа и Covid-19 помогают вакцины, они не гарантируют, что человек не заболеет, но снижают риски тяжелого течения болезни и осложнений.
Для защиты от любых вирусных инфекций медики советуют:
- регулярно мыть руки;
- использовать защитную маску;
- избегать скоплений людей;
- соблюдать физическую дистанцию;
- вакцинироваться против Covid-19 и гриппа.
При первых проявлениях вирусной инфекции следует обращаться к семейному врачу и изолироваться от контактов с другими людьми.
Как отличить грипп от Covid-19 (инфографика: Центр общественного здоровья)
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При подготовке материала использовали: эксклюзивные комментарии Минздрава и Игоря Кузина, а также данные Центра общественного здоровья.
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