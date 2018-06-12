Захват заложников в Париже: подробности (обновляется)

Двум заложникам удалось сбежать
В Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.
France Info сообщает, что инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries.
Мужчина, захвативший заложников, вошел в здание примерно в 16 часов по местному времени под видом курьера доставки еды.
Требования злоумышленника
Как сообщает РБК, злоумышленник облил заложников бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования.
Он требует связать его с посольством Ирана.
По его словам, у него есть вооруженный сообщник за пределами здания. Также он утверждает, что у него есть бомба.
Оперативные действия
Представитель парижской полиции Ив Лефебр заявил, что власти будут вести переговоры с преступником. По его словам, речи о теракте пока не идет.
На место происшествия прибыла полиция и пожарные.
Les pompiers sont sur place et en poste, à l'angle de la rue des Petites Écuries @Le_Figaro pic.twitter.com/19VxERTIQW— Valentine Arama (@AramaValentine) 12 июня 2018 г.
Также СМИ сообщают о том, что к месту захвата заложников в Париже подгоняют робота - для разминирования взрывных устройств.
Двум заложникам удалось сбежать
Смогли убежать мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина.
Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия.
Мужчина, который убежал, подтвердил полиции, что взявший их в заложники ударил его по лицу. Также он сообщил, что у злоумышленника есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.