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Захват заложников в Париже: подробности (обновляется)

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 20:40
Фото: место происшествия (twitter.com/InfoEmerg)
Фото: место происшествия (twitter.com/InfoEmerg)

Двум заложникам удалось сбежать

В Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.

France Info сообщает, что инцидент произошел в здании компьютерного предприятия на улице Petites-Ecuries.

Мужчина, захвативший заложников, вошел в здание примерно в 16 часов по местному времени под видом курьера доставки еды.

Требования злоумышленника

Как сообщает РБК, злоумышленник облил заложников бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования.

Он требует связать его с посольством Ирана.

По его словам, у него есть вооруженный сообщник за пределами здания. Также он утверждает, что у него есть бомба.

Оперативные действия

Представитель парижской полиции Ив Лефебр заявил, что власти будут вести переговоры с преступником. По его словам, речи о теракте пока не идет.

На место происшествия прибыла полиция и пожарные.

Также СМИ сообщают о том, что к месту захвата заложников в Париже подгоняют робота - для разминирования взрывных устройств.

Двум заложникам удалось сбежать

Смогли убежать мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина.

Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия.

Мужчина, который убежал, подтвердил полиции, что взявший их в заложники ударил его по лицу. Также он сообщил, что у злоумышленника есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.

Захват заложников в Париже: беременной женщине удалось убежать Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с посольством Ирана
Теги публикации: Париж, заложники, захват заложников  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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