Захоплення заручників у Парижі: подробиці (оновлюється)

Двом заручникам вдалося втекти

У Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох осіб в будівлі в північному районі міста.

France Info повідомляє, що інцидент стався в будівлі комп'ютерного підприємства на вулиці Petites-Ecuries.

Чоловік, який захопив заручників, увійшов в будівлю приблизно о 16 годині за місцевим часом під виглядом кур'єра доставки їжі.

Вимоги зловмисника

Як повідомляє РБК, зловмисник облив заручників бензином і пригрозив убити їх, якщо поліція не буде виконувати його вимоги.

Він вимагає зв'язати його з посольством Ірану.

За його словами, у нього є озброєний спільник за межами будівлі. Також він стверджує, що у нього є бомба.

Оперативні дії

Представник паризької поліції Ів Лефебр заявив, що влада вестиме переговори зі злочинцем. За його словами, мова про теракт наразі не йде.

На місце події прибула поліція та пожежники.

Les pompiers sont sur place et en poste, à l’angle de la rue des Petites Écuries @Le_Figaro pic.twitter.com/19VxERTIQW — Valentine Arama (@AramaValentine) 12 червня 2018 р.

Також ЗМІ повідомляють про те, що до місця захоплення заручників в Парижі підганяють робота - для розмінування вибухових пристроїв.

Двом заручникам вдалося втекти

Змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка.

Жінка перебуває у стані шоку. Їй надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги на місці події.

Чоловік, який втік, підтвердив поліції, що захопивший їх в заручники вдарив його по обличчю. Також він повідомив, що у зловмисника є лист, який він хотів би передати іранському послу.