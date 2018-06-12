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Інтерв'ю

Захоплення заручників у Парижі: подробиці (оновлюється)

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 20:40
Фото: місце події (twitter.com/InfoEmerg)
Фото: місце події (twitter.com/InfoEmerg)

Двом заручникам вдалося втекти

У Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох осіб в будівлі в північному районі міста.

France Info повідомляє, що інцидент стався в будівлі комп'ютерного підприємства на вулиці Petites-Ecuries.

Чоловік, який захопив заручників, увійшов в будівлю приблизно о 16 годині за місцевим часом під виглядом кур'єра доставки їжі.

Вимоги зловмисника

Як повідомляє РБК, зловмисник облив заручників бензином і пригрозив убити їх, якщо поліція не буде виконувати його вимоги.

Він вимагає зв'язати його з посольством Ірану.

За його словами, у нього є озброєний спільник за межами будівлі. Також він стверджує, що у нього є бомба.

Оперативні дії

Представник паризької поліції Ів Лефебр заявив, що влада вестиме переговори зі злочинцем. За його словами, мова про теракт наразі не йде.

На місце події прибула поліція та пожежники.

Також ЗМІ повідомляють про те, що до місця захоплення заручників в Парижі підганяють робота - для розмінування вибухових пристроїв.

Двом заручникам вдалося втекти

Змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка. 

Жінка перебуває у стані шоку. Їй надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги на місці події.

Чоловік, який втік, підтвердив поліції, що захопивший їх в заручники вдарив його по обличчю. Також він повідомив, що у зловмисника є лист, який він хотів би передати іранському послу.

Захоплення заручників у Парижі: вагітній жінці вдалося втекти Чоловік, який захопив заручників в Парижі, вимагає зв'язати його з посольством Ірану
Теги публікації: Париж, заложники, захват заложников  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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