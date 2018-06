Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с посольством Ирана

По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом

Мужчина, который захватил заложников в Париже, потребовал предоставить ему возможность связаться с иранским посольством. Об этом сообщает Le Parisien.

По уточнённым данным, злоумышленник в настоящий момент удерживает трёх человек, включая беременную женщину. Одного из заложников мужчина ударил гаечным ключом по голове.

Аналитик Le Beck Int'l Майкл Горовиц также сообщает в Twitter, что один из заложников ранен.

