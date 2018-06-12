В Париже полиция задержала захватчика заложников

В Париже захватчик задержан и арестован, а жизни заложников ничего не угрожает

В Париже захватившего заложников мужчину задержала французская полиция. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает Figaro.

Сообщается, что захватчик задержан и арестован, а жизни заложников ничего не угрожает.

Также известно, что никто в результате инцидента не пострадал.

Мер Парижа Анн Идальго уже выразила благодарность полиции и спасательным службам за их професионализм.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 12, 2018

Педварительно сообщается, что французский спецназ взял штурмом здание, в котором находился захватчик. На данный момент имя нападавшего не называется.

Напомним, во вторник, 12 июня, в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города. Впоследствии стало известно, что от захватчика смогли убежать двое заложников. Беременная женщина и мужчина, который был ранен захватчиком.

Ранее сообщалось, что злоумышленник облил заложников бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования. Он требовал связать его с посольством Ирана.