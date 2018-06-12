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Захват заложников в Париже: беременной женщине удалось убежать

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 20:11
Фото: место происшествия (twitter.com/InfoEmerg)
Фото: место происшествия (twitter.com/InfoEmerg)

Также сбежал заложник, которого злоумышленник ранил

В Париже двум заложникам, которых неизвестный удерживал в здании в северном районе Парижа, удалось сбежать. Об этом сообщает The Guardian.

Смогли убежать мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина.

Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия.

Сообщается, что мужчина, захвативший заложников, вошел в здание примерно в 16 часов по местному времени под видом курьера доставки еды.

Мужчина, который сбежал, подтвердил полиции, что захвативший их в заложники ударил его по лицу. Также он сообщил, что у злоумышленника есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже человек взял в заложники трех человек. Одного из них он ранил.

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Теги публикации: Париж, заложники, захват заложников  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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