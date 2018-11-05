Захват заложников в Италии: нападающий сдался полиции

Фото: почтовое отделение Реджо Эмилия (lastampa.it)

Никто из заложников не пострадал

Франческо Амато, который в понедельник, 5 ноября, захватил пять заложников в почтовом отделении итальянского города Реджо-Эмилия, сдался полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание La Stampa.

Указано, что мужчина держал работников почтового отделения и директора в течение примерно семи часов.

Подчеркивается, что никто из заложников не пострадал. Амато позволил заложникам пользоваться мобильными телефонами, а также выпустил из отделения 54-летнюю Анналису Калуцци, которая от страха потеряла сознание.

Напомним, на севере Италии мужчина, приговоренный к 19 годам тюремного заключения за связи с мафией, взял в заложники пятерых работников местной почты. Так, инцидент произошел 5 ноября в 9 утра в почтовом отделении коммуны Реджо Эмилия. Амато имел при себе нож, которым он угрожал работникам и посетителям службы.

При этом он отпустил клиентов отделения и оставил в плену только пять работников офиса. Через несколько часов он отпустил одну из заложниц - женщине стало плохо. После освобождения ее увезли в больницу.

Отмечалось, что полицейские вели переговоры с мужчиной. Нападающий требовал встречи с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Как писало РБК-Украина, 5 ноября на севере Камеруна из англоязычной школы похитили более 80 человек, в основном детей. К тому же злоумышленники похитили директора учебного заведения. Пока неизвестно, кто стоит за похищением учеников школы.