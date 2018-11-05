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На севере Италии преступник взял в заложники 5 работников почты

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 15:46
Фото: почтовое отделение Реджо Эмилия (lastampa.it)
Фото: почтовое отделение Реджо Эмилия (lastampa.it)

Одного из заложников мужчина отпустил

На севере Италии человек, приговоренный к 19 годам тюремного заключение за связи с мафией, взял в заложники пятерых работников местной почты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Издание отмечает, что инцидент произошел 5 ноября в 9 утра в почтовом отделении коммуны Реджо Эмилия. Франческо Амато имел при себе нож, которым он угрожал работникам и посетителям службы.

Однако, он отпустил клиентов отделения и оставил в плену только пятерых работников офиса. Через несколько часов он отпустил одну из заложниц - женщине стало плохо. После освобождения ее отвезли в больницу.

Возле отделения находятся полицейские, которые ведут переговоры с мужчиной. В то же время преступник требует встретиться с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Амато скрывается от полиции с прошлой недели. Суд присудил ему 19 лет лишения свободы в рамках дела против калабрийской мафии. В этом процессе к тюремному заключению приговорены еще 119 человек.

Напомним, 5 ноября на севере Камеруна из англоязычной школы похитили более 80 человек. Среди похищенных в основном дети. К тому же злоумышленники выкрали директора учебного заведения. Пока неизвестно, кто стоит за похищением учеников школы.

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