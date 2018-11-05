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В военном комиссариате рассказали о механизме получения отсрочки от призыва

Новости » Общество    05.11.2018 - 14:57
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае обучения за рубежом призывник может получить отсрочку

Получить отсрочку от призыва можно в случае обучения за рубежом при условии предоставления заверенных нотариусом документов, которые это подтверждают. Об этом сегодня во время брифинга сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в случае обучения за рубежом можно получить отсрочку от призыва.

"Они предоставляют в военный комиссариат документы, заверенные нотариусом, подтверждающие, что они учатся в том или ином учебном заведении за рубежом. Они лично или родители прибывают в военный комиссариат, соответственно, передаются документы и решением районной призывной комиссии предоставляется отсрочка от призыва. Этот механизм работает", - рассказал он.

Однако, как отметил Клявин, такой механизм отсрочки не действует в отношении тех, кто работает за рубежом. Эти граждане должны сообщить, что они находятся за границей и, в случае получения повестки, прибыть на призывной участок.

Напомним, в военном комиссариате заявили о рекордно низкой явке призывников в Киеве.

По состоянию на сегодня, 5 ноября 2018 года, согласно плану призыва, который определен плановым заданием, призваны в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%.

Отметим, в начале сентября президент Петр Порошенко подписал указ, которым осенний призыв продлили до декабря. До этого планировалось, что кампания продлится до ноября. Позже в Генеральном штабе пояснили, что срок призыва на военную службу продлен из-за увеличения количества призывников.

 

В военном комиссариате Киева заявили о крайне низкой явке призывников
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