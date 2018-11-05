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Захоплення заручників в Італії: нападник здався поліції

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 18:47
Фото: поштове відділення Реджо Емілія (lastampa.it)
Фото: поштове відділення Реджо Емілія (lastampa.it)

Ніхто із заручників не постраждав

Франческо Амато, який у понеділок, 5 листопада, захопив п'ять заручників у поштовому відділенні італійського міста Реджо-нель-Емілія, здався поліції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання La Stampa.

Вказано, що чоловік тримав працівників поштового відділення та директора упродовж приблизно семи годин.

Підкреслюється, що ніхто із заручників не постраждав. Амато дозволив заручникам користуватися мобільними телефонами, а також випустив з відділення 54-річну Анналісу Калуцці, яка від страху втратила свідомість.

Нагадаємо, на півночі Італії чоловік, засуджений до 19 років тюремного ув'язнення за зв'язки з мафією, взяв у заручники п'ятьох працівників місцевої пошти. Так, інцидент стався 5 листопада о 9 ранку в поштовому відділенні комуни Реджо Емілія. Амато мав при собі ніж, яким він погрожував працівникам і відвідувачам служби.

При цьому він відпустив клієнтів відділення і залишив у полоні тільки п'ятьох працівників офісу. Через кілька годин він відпустив одну із заручниць - жінці стало погано. Після звільнення її відвезли в лікарню.

Зазначалося, що поліцейські вели переговори з чоловіком. Нападник вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Як писало РБК-Україна, 5 листопада на півночі Камеруну з англомовної школи викрали понад 80 осіб, в основному дітей. До того ж зловмисники викрали директора навчального закладу. Поки невідомо, хто стоїть за викраденням учнів школи.

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