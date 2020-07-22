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Захват заложников в Харькове не подтвердилcя, - полиция

Харьков, Среда 22 июля 2020 14:20
Захват заложников в Харькове не подтвердилcя, - полиция
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В полиции просят внимательно относиться к информации, которую распространяют люди

Начальник Киевского отдела полиции Сергей Пономарев заявил, что информация о захвате заложников в Харькове не соответствует действительности. В полиции просят внимательно относиться к информации, которую распространяют люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция Харькова проверила сообщения о захвате заложников. На место выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.

Напомним, только вчера в Луцке был захвачен автобус с пассажирами террористом Максимом Кривошем.

Отметим, президент Украины рассказал подробности своего разговора с Максимом Кривошем, который держал 13 заложников в автобусе в центре Луцка.

Как сообщалось, террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Позже одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

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