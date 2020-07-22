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Захоплення заручників у Харкові не підтвердилось, - поліція

Харків, Середа 22 липня 2020 14:20
Захоплення заручників у Харкові не підтвердилось, - поліція
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У поліція просять уважно ставитися до інформації, яку поширюєте

Начальник Київського відділу поліції Сергій Пономарьов заявив, що інформація про захоплення заручників у Харкові не відповідає дійсності. У поліція просять уважно ставитися до інформації, яку поширюєте.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників. На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції, слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, тільки вчора у Луцьку був захоплений автобус з пасажирами терористом Максимом Кривошем.

Зазначимо, президент України розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав 13 заручників в автобусі в центрі Луцька.

Як повідомлялося, терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Пізніше одну з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео, але видалив його відразу після штурму автобуса.

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