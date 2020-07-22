Полиция Харькова проверяет сообщение о захвате заложников

На место выехало руководство Киевского райотдела полиции
Харьковская полиция проверяет сообщения о захвате заложников. На место выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В полиции отметили, что детали сообщат позже.
Отметим, только вчера в Луцке был захвачен автобус с пассажирами. Захватчиком был Максим Кривош.
Он 12 часов удерживал 13 заложников. После штурма автобуса террорист был задержан и отправлен в следственный изолятор. Сейчас он там находится.
Злоумышленник сообщал, что огнестрельное оружие и взрывчатку он взорвет, если не выполнят его требований. Также он говорил, что в Луцке в людном месте заложена еще одна взрывчатка.
Террорист требовал от президента рекомендовать смотреть американский фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский требование выполнил.
Как писало РБК-Украина, в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.
СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.
Отметим, появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.