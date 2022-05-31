Захоплення Лиману показує план Росії взяти в кільце ЗСУ, - британська розвідка

Захоплення Росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області. Прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони все ж мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.

За даними звіту, наразі тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.

"Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для досягнення цієї мети Росії необхідно буде досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

"Прогрес повільний, але успіхи зберігаються. Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", - додають у звіті.

Нагадаємо, російські війська зайняли Лиман ще під кінець минулого тижня, але в Міністерстві оборони говорили, що робити остаточні висновки рано, оскільки тривали запеклі бої.

Як пояснював радник голови Офісу президента Олексій Арестович, таким чином російські війська намагаються "підрізати тили" українським силам, але поки особливого просування на цьому напрямку немає.

Додамо, що вже сьогодні стало відомо, що частину Сєвєродонецька вже контролюють російські війська.

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