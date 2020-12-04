ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Захват банка в Киеве: "террориста" отправили в психбольницу

Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения гражданину Узбекистана, который 3 августа угрожал взорвать "Универсал банк" в бизнес-центре "Леонардо". Мужчину отправили в психбольницу со строгим наблюдением.

Самые читаемые новости

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.

Об изменении меры пресечения ходатайствовала столичная прокуратура из-за выводов судебно-психиатрической экспертизы, которая указала на необходимость принудительного лечения.

"Эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими", - рассказала Максимец.

Напомним, 3 июля произошел захват отделения "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо". 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взорвать бомбу. Операция по задержанию нападавшего длилась 3 часа.

Позже оказалось, что Каримов находился на учете в психоневрологической больнице. Ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

Как писало РБК-Украина, нападение на банк в Киеве признали террористическим актом. Каримова арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевбанкизахватПрокуратура