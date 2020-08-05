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Захватчика банка в Киеве отправили под арест

Киев, Среда 05 августа 2020 17:47
Захватчика банка в Киеве отправили под арест
Фото: захват банка в Киеве (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меру пресечения Каримову

Подозреваемому в захвате банка в Киеве Сухробу Каримову избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева отправил захватчика под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Действия мужчины были квалифицированы по статье "терроризм". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 3 июля правоохранители получили сообщение о захвате отделения "Универсал банка" в столичном бизнес-центре "Леонардо". Мужчина угрожал взорвать бомбу. Захватчиком оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Каримова задержали спецназовцы СБУ через 3 часа после захвата; в результате спецоперации никто не пострадал.

Как выяснилось, Каримов находился на учете в психоневрологической больнице; Каримову поставили диагноз в 10-летнем возрасте

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