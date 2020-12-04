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Захоплення банку в Києві: "терориста" відправили у психлікарню

Автор: Дмитро Левицький

Печерський районний суд Києва вирішив змінити запобіжний захід громадянину Узбекистану, який 3 серпня погрожував підірвати "Універсал банк" в бізнес-центрі "Леонардо". Чоловіка відправили до психлікарні із суворим наглядом.

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Про це повідомила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець на сторінці у Facebook.

Про зміну запобіжного заходу клопотала столична прокуратура через висновки судово-психіатричної експертизи, яка вказала на необхідність примусового лікування.

"Експерти встановили, що на теперішній час за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними", - розповіла Максимець.

Нагадаємо, 3 липня сталося захоплення відділення "Універсал банку" в столичному бізнес-центрі "Леонардо". 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов погрожував підірвати бомбу. Операція по затриманню нападника тривала 3 години.

Пізніше з'ясувалося, що Карімов перебував на обліку в психоневрологічній лікарні. Йому поставили діагноз в 10-річному віці.

Як писало РБК-Україна, напад на банк у Києві визнали терористичним актом. Карімова арештували на 2 місяці без права внесення застави.

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