Захват банка в Киеве: СБУ возглавила руководство спецоперацией

На месте захвата банка в Киеве ввели в действие план специальной операции "Бумеранг". Руководство операцией взяла на себя Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Там рассказали, что на месте происшествия создан оперативный штаб СБУ и полиции. Ситуация находится под контролем.

"В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", - сообщили в СБУ.

В ведомстве также напомнили, что в заложниках у мужчины находится один человек, всех остальных эвакуировали.

Напомним, сегодня около 12:00 в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

РБК-Украина следит за ситуацией с захватом заложников в центре Киева.