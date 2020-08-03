Захоплення банку в Києві: СБУ очолила керівництво спецоперацією

На місці захоплення банку в Києві ввели в дію план спеціальної операції "Бумеранг". Керівництво операцією взяла на себе Служба безпеки України.

Про це повідомили в СБУ.

Там розповіли, що на місці події створено оперативний штаб СБУ і поліції. Ситуація знаходиться під контролем.

"На даний час вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід", - повідомили в СБУ.

У відомстві також нагадали, що в заручниках у чоловіка знаходиться одна людина, всіх інших евакуювали.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" невідомий чоловік захопив відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

РБК-Україна стежить за ситуацією із захопленням заручників в центрі Києва.