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Захваченных украинских моряков вывозят из оккупированного Крыма

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 15:59
Захваченных украинских моряков вывозят из оккупированного Крыма
Фото: захваченные украинские корабли

Часть моряков уже отправили в Москву

Из оккупированного Крыма начали вывозить арестованных в Симферополе украинских военных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Отмечается, что всех военнопленных везуть из полуострова в Москву. Как сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов, часть украинских моряков в четверг, 29 ноября, уже отправлены в Москву.

Эту информацию также подтвердили адвокаты Джемиль Темишев и Эмине Авамилева. Пока не извество, сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма.

Также раненные моряки, которые находились в больнице Керчи,  29 ноября были вывезены в Симферополь в СИЗО.

Напоним, в оккупированном Крыму "Киевский районный суд" Симферополя" 27 и 28 ноября арестовал на два месяца всех задержанных 24 украинских моряков. Их обвинили в "незаконном пересечении границы РФ".

Также установлено, что к захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника Службы безопасности Украины.

СБУ обнародовала перехват разговоров военных РФ во время нападения на украинских моряков К захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника СБУ
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