Захоплених українських моряків вивозять з окупованого Криму

Фото: захоплені українські кораблі

Частину моряків вже відправили в Москву

З окупованого Криму почали вивозити заарештованих у Сімферополі українських військових моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Крим. Реалії".

Наголошується, що всіх військовополонених везуть з півострова в Москву. Як повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів, частина українських моряків у четвер, 29 листопада, вже відправлені в Москву.

Цю інформацію також підтвердили адвокати Джеміль Темишев і Еміне Авамілєва. Поки не извество, скільки моряків вже відправлені за межі Криму.

Також поранені моряки, які перебували в лікарні Керчі, 29 листопада були вивезені в Сімферополь в СІЗО.

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".

Також встановлено, що до захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітника Служби безпеки України.