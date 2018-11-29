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Захоплених українських моряків вивозять з окупованого Криму

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 15:59
Захоплених українських моряків вивозять з окупованого Криму
Фото: захоплені українські кораблі

Частину моряків вже відправили в Москву

З окупованого Криму почали вивозити заарештованих у Сімферополі українських військових моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Крим. Реалії".

Наголошується, що всіх військовополонених везуть з півострова в Москву. Як повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів, частина українських моряків у четвер, 29 листопада, вже відправлені в Москву.

Цю інформацію також підтвердили адвокати Джеміль Темишев і Еміне Авамілєва. Поки не извество, скільки моряків вже відправлені за межі Криму.

Також поранені моряки, які перебували в лікарні Керчі, 29 листопада були вивезені в Сімферополь в СІЗО.

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".

Також встановлено, що до захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітника Служби безпеки України.

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