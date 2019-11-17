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Захваченные украинские корабли прошли под Крымским мостом

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 12:41
Захваченные украинские корабли прошли под Крымским мостом
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Корабли сегодня вывели из Керчи

Захваченные в ноябре 2018 года Российской Федерацией украинские военные корабли прошли под арками Крымского моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Керчь.ФМ.

Напомним, сегодня, 17 ноября, российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Накануне в российских СМИ повилась информаци о "принципиальном решении" Москвы вернуть захваченные корабли Украине. Отмечалось, что Украина и Россия договорились о возвращении кораблей к саммиту в нормандском формате. Однако позже Министерство иностранных дел России опровергло, что возвращение кораблей связано с нормандским саммитом и заявило, что Украина может забрать их в любое время.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Ранее советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения захваченных в Керченском проливе кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" находится на финальном этапе.

Россия выводит захваченные украинские корабли из Керчи Украина отправила буксиры за захваченными Россией кораблями
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