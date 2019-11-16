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Процесс возвращения захваченных РФ кораблей на завершающем этапе, - Ермак

Новости » Общество     16.11.2019 - 21:38
Процесс возвращения захваченных РФ кораблей на завершающем этапе, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

По его словам, процесс возвращения малых бронированных катеров уже на завершающем этапе

Процесс возвращения украинских судов, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года, на завершающем этапе. Об этом заявил советник президента Украины Андрей Ермак, передает "Новое время".

"Процесс возвращения малых бронированных катеров, захваченных в прошлом ноябре Россией, уже на завершающем этапе", - заявил Ермак.

Напомним, накануне российское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время сегодня МИД России опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе судами. По информации издания "Думская", захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" сегодня ночью вернут украинской стороне. Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Украина отправила буксиры за захваченными Россией кораблями МИД России опроверг соглашение о возврате кораблей Украине до саммита
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