Захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью, - Гайдай
Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Под контролем Украины сейчас Северодонецк (+села общины), Лисичанск (+ села/городка общины), Горское (+ села/городка общины), часть Рубежного. Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли", - поведал он.
По словам Гайдая, оккупанты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли.
"Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - в третий раз тоже будет", - добавил он.
В ОВА отмечают, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, орки охотятся за украинскими активистами.
"Единственная дорога, которая в настоящее время соединяет Луганщину с "большой землей" под обстрелами. Поездки слишком рискованные. В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты уничтожены полностью", - резюмирует глава региона.
Как сообщалось, Белогоровка Луганской области стала новой "Чернобаевкой", так как украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец и разбили много вражеской техники.
Отметим, российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.
Напомним, ранее украинские военные в очередной раз нанесли разрушительный удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области, что стало уже 17-м случаем успешной атаки по вражеским силам на территории местного аэродрома.
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